Станцию "Приморская" закрыли на вход из-за остановки эскалатора

Уже в 18:52 станция начала работу в обычном режиме.

В пятницу вечером, 23 июня, в 18:40 станцию метро "Приморская" закрыли на вход. Об этом сообщили в Telegram-канале "Метро Петербурга".

Причиной закрытия стала техническая остановка эскалатора. Уже в 18:52 станция начала работу в обычном режиме. В пресс-службе метрополитена принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее мы сообщали, что на время реконструкции станции метро "Ладожская" пассажиры смогут воспользоваться шаттлами. Работу наземного транспорта оценил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Фото: Piter.tv

