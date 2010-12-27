Станцию "Горьковская" закроют на вход во время Ураза-байрам

В петербургском транспорте готовятся к религиозному мусульманскому празднику.

Во вторник, 4 июня, из-за праздника Ураза-байрам в Соборной мечети Петербурга изменится режим работы станции метро "Горьсковская".

Планируется, что станцию закроют для входа пассажиров с открытия до 7:00 часов утра, а также с 9:30 до 11:00 часов утра. Фактическое решение об ограничении на вход будет осуществляться в зависимости от потока пассажиров и по распоряжению Управления полиции на метрополитене.

Ранее Piter.TV рассказал, что с 31 мая в Петербурге вводятся комбинированные проездные.

Фото: Piter.TV