Станция метро "Невский проспект" погрузилась во тьму

Пассажиры передвигались по платформе в темноте.

На станции метро "Невский проспект" отключили свет. Об этом в восемь часов утра 19-го июня сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пассажирам пришлось использовать мобильные телефоны для передвижения по темной платформе. Как позднее сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена, произошло внезапное снижение напряжения в системе электроснабжения. Это привело к отключению света.

Сейчас освещение на станции есть, и "Невский проспект" работает в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на оранжевой ветке метро сломался поезд.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"