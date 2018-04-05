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Станция метро "Невский проспект" погрузилась во тьму

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Пассажиры передвигались по платформе в темноте.

На станции метро "Невский проспект" отключили свет. Об этом в восемь часов утра 19-го июня сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пассажирам пришлось использовать мобильные телефоны для передвижения по темной платформе. Как позднее сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена, произошло внезапное снижение напряжения в системе электроснабжения. Это привело к отключению света. 

Сейчас освещение на станции есть, и "Невский проспект" работает в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на оранжевой ветке метро сломался поезд

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

 

Теги: метро невский проспект, отключение света
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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