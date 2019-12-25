Станция метро "Адмиралтейская" временно закрыта на вход

Метрополитен Петербурга принял такое решение в связи с увеличением пассажиропотока.

Празднование Дня ВМФ в Петербурге отразилось на работе общественного транспорта. В 10.30 станцию метро "Адмиралтейская" закрыли на вход. Это связано с резким увеличением пассажиропотока. Так ситуацию объяснили в телеграм-канале "Метро Петербруга". Конкретное время действия ограничительной меры не уточняется.

Отметим, что станция метро "Адмиралтейская" традиционно сталкивается с похожей проблемой в дни празднования общероссийски торжеств и народных гуляний. Впрочем, это происходит впервые в эпоху коронавируса. Как массовые скопления людей в метро отразятся на здоровье граждан, пока что неизвестно. Напомним, что городские власти и организаторы Дня ВМФ рекомендовали гражданам следить за ходом главного морского парада по телевидению. При этом доступ к Дворцовой площади на время праздничного концерта будет перекрыт.

Ранее мы опубликовали подробную программу Дня ВМФ в Петербурге с учетом особенностей онлайн-мероприятий.

Фото: Piter.TV