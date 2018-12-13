Станцию метро "Улица Дыбенко" проверяли более полутора часов

Специалисты исследовали бесхозный предмет.

Станция метро "Улица Дыбенко" вновь открыта на вход и выход. Пассажиров не пускали внутрь из-за бесхозного предмета, который проверяли более полутора часов. В итоге ничего подозрительного или опасного специалисты не обнаружили. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Сообщение о закрытии станции "Улица Дыбенко" появилось в 15:59. Открыли ее только в 17:33. Все это время жителям и гостям города приходилось добираться на наземном транспорте и пользоваться станцией "Проспект Большевиков".

Ранее мы писали, что у "Ломоносовской" и "Проспекта Большевиков" появятся перехватывающие парковки.

Фото, видео: Piter.TV