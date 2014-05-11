Почти 1 млрд рублей выделит Смольный на модернизацию станций для мониторинга воздуха

С 2020 года уровень загрязнения воздуха в Петербурге оценивается как повышенный.

Смольный намерен выделить 900 млн рублей на модернизацию автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха Северной столицы. Стоимость одного объекта оценивается в 32-35 млн. Об этом пишет "КоммерсантЪ".

Так, за ближайшие 3 года город приобретёт 25 автоматических станций. Те, что действуют сейчас, морально и технически устарели и требуют замены. Новые модели будут способны измерять до 27 параметров загрязнения воздуха, в то время как нынешние измеряют лишь 5-6 параметров.

Отметим, что с 2020 года уровень загрязнения воздуха в Петербурге оценивается как повышенный. В период 2018-2020 г.г. показатель был низким. Специалисты полагают, что наибольший вред экологии наносят автомобили.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге появился один из самых больших геоглифов в России.

Фото: Правительство Петербурга