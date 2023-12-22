Стало известно, в каких районах Петербурга отключат горячую воду

В этом году будет минимизирован период отключений для 60% зданий, свыше 13 тыс. домов – для 5,2 тыс. из них этот срок составит от одного до четырех дней.

В Петербурге и Ленобласти до конца августа ГУП "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведут более 270 гидравлических испытаний, чтобы проверить порядка 7,4 тыс. километров трубопроводов. Кроме того, запланирован профилактический ремонт котельных и тепловых пунктов, рассказали в пресс-службе "ТЭКа".

По словам генерального директора предприятия Ивана Болтенкова, теплоэнергетики стараются сократить сроки отключения горячей воды на период проведения летних профилактических работ. В этом году будет минимизирован период отключений для 60% зданий, свыше 13 тыс. домов – для 5,2 тыс. из них этот срок составит от одного до четырех дней.

Плановый профилактический ремонт тепловых пунктов и источников, гидравлические испытания – неотъемлемая часть подготовки к отопсезону. Традиционная превентивная работа, дополненная современными методами диагностики тепловых сетей, дает свои результаты: за два года "ТЭКу" удалось снизить удельную повреждаемость на 10% – до 0,46 деф/км. Одна из глобальных задач в ближайшей перспективе – привести к такому показателю "Теплосеть", в зоне которой удельная повреждаемость трубопроводов по итогам отопсезона составила 0,8 деф/км. Иван Болтенков, генеральный директор ГУП "ТЭК СПб"

В 2024 году "Теплосеть" проведет обследование 4,6 тыс. метров трубопроводов за счет роботизированной диагностики, что на 2,7 тыс. больше, чем в 2023-м.

Так, в Центральном районе отключат горячую воду с 3 по 8 июня. Кроме того, 14 июня пройдут испытания на расчетное давление.

В Красногвардейском районе не станет горячей воды с 17 июня по 1 июля, а во Фрунзенском районе – с 30 июня по 5 июля, с 22 по 24 июля, с 4 по 15 августа. В Выборгском районе воду также отключат несколько раз: с 18 по 22 июня, с 24 по 29 июня, с 17 по 30 июля, в Петродворцовом районе – с 1 по 17 июля.

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