Стало известно о состоянии детей, которых сбила иномарка на Шпалерной улице

В настоящий момент маленькие девочка и мальчик находятся с родителями в больнице.

Врачи рассказали о состоянии детей, которых сбила иномарка на Шпалерной улице. По словам медиков, малыши отделались царапинами и ушибами. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

У 3-летней девочки наблюдают положительную динамику, ей удалось избежать переломов. У полугодовалого мальчика, который в момент ДТП находился в коляске, нашли только царапины на лбу. В настоящее время дети находятся с родителями в больнице.

ДТП на Шпалерной улице произошло 26 ноября. Водитель Volkswagen Polo не затормозил перед пешеходным переходом и совершил наезд на детей, переходящих дорогу с матерью. Женщина успела отскочить назад, в свою очередь дети оказались прямо под колесами автомобиля.

Стражи порядка выяснили, что за рулем иномарки находился музыкант-виртуоз по имени Артем. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что 13-летняя девочка пострадала в ДТП со скорой в Пушкинском районе.

Видео: Piter.TV