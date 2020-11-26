На Шпалерной улице иномарка сбила коляску с малышом и трехлетнего ребенка

Мать детей при этом чудом не пострадала.

Утром в четверг, 26 ноября, у дома №54 по Шпалерной улице иномарка сбила двоих детей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, "Фольксваген Поло" наехал на коляску с ребенком и трехлетнюю девочку, которых переводила по пешеходному переходу женщина. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как женщина, держащая за руку девочку и катящая коляску, осторожно выходит на нерегулируемый пешеходный переход и, убедившись, что подъезжающая белая машина не торопится, начала переходить дорогу. Иномарка, однако, не остановилась совсем и не стала пропускать женщину, а продолжила движение и в итоге наехала на детей – 34-летняя петербурженка при наезде чудом не пострадала. Машина ударом снесла маленькую девочку и коляску, которая отлетела в сторону.

Известно, что трехлетняя девочка и полугодовалый мальчик получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, мать поехала в больницу вместе с детьми. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Ранее мы рассказывали, как машина с дипномерами сбила женщину на "зебре" на Петроградке.

Видео: Piter.TV