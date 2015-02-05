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Стало известно, сколько деревьев упало в Петербурге во время сильного ветра
Сегодня, 16:41
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Стало известно, сколько деревьев упало в Петербурге во время сильного ветра

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Ветер уронил рекламный щит и выбил окна в пекарне.

Эти выходные в Петербурге были дождливыми, солнечными и ветреными. Порывы достигали 18 м/с. В городе упало всего 5 деревьев. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Северной столицы. 

Вчера днем, 12 ноября, одно дерево упало на улице Дегтярева. Горожане убрали его с проезжей части. Два дерева завалились в парке  Александрино. Еще одно – на Дороге на Каменку. Сегодня на  улице Композиторов на пешеходную дорожку прилегла ива. 

Днем ранее ветер в Петербурге  выбил окна в двух пекарнях и уронил рекламный щит. Сегодня жители проспекта Славы переживают, что на них упадет шатающаяся обшивка жилого дома.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Теги: деревья упали, климат, комитет по благоустройству, мороз, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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