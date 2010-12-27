Стало известно, почему в Петербурге умирают утки

У птиц обнаружили серьезные проблемы с сердцем и печенью.

С наступлением жары в Петербурге участились случаи гибели птиц в прудах и водоемах. Больше всего тел найдено у реки "Новая", куда сливает свои сточные воды аэропорт "Пулково". Руководитель центра реабилитации диких животных Ксения Михайлова рассказала, почему умерли эти утки.

Как известно, воды реки "Новой" сильно загрязнены. Ситуацию усугубила сильная жара, которая привела к цветению водорослей и увеличению количества болезнетворных бактерий. Множественные токсины, которые обнаружили экологи в воде, повлияли на сердце и печень уток. Сильная интоксикация организма привела к смерти птиц. Стоит отметить, что таких опасных болезней, как орнитос и птичий грипп, у птиц не обнаружено.

Ранее мы писали, что делать с трупами мертвых уток.

Фото: Piter.TV