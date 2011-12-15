Стало известно, почему перевернулась лодка вблизи крепости Орешек

По данным ведомства, волна захлестнула и опрокинула лодку "Казанка". После чего судно пошло ко дну.

В субботу, 31 июля, стало известно, что волна стала причиной крушения лодки "Казанка". Об этом сообщили в транспортной прокуратуре по Северо-Западу.

По данным ведомства, волна захлестнула и опрокинула лодку "Казанка". После чего судно пошло ко дну. Отмечается, что у лодки был двигатель Mercury, мощностью 5 л/с.

Напомним, что судно с тремя пассажирами перевернулось вблизи крепости "Орешек", которая находится в истоке реки Невы в Ладожском озере в Ленобласти. Один человек погиб, остальным пассажирам удалось спастись.

Ранее мы сообщали, что неизвестный выстрелил в теплоход на набережной реки Мойки. Предполагается, что выстрел был сделан из пневматического оружия.

Видео: Piter.tv