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Стало известно, почему перевернулась лодка вблизи крепости Орешек

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По данным ведомства, волна захлестнула и опрокинула лодку "Казанка". После чего судно пошло ко дну.

В субботу, 31 июля, стало известно, что волна стала причиной крушения лодки "Казанка". Об этом сообщили в транспортной прокуратуре по Северо-Западу.

По данным ведомства, волна захлестнула и опрокинула лодку "Казанка". После чего судно пошло ко дну. Отмечается, что у лодки был двигатель Mercury, мощностью 5 л/с. 

Напомним, что судно с тремя пассажирами перевернулось вблизи крепости "Орешек", которая находится в истоке реки Невы в Ладожском озере в Ленобласти. Один человек погиб, остальным пассажирам удалось спастись. 

Ранее мы сообщали, что неизвестный выстрелил в теплоход на набережной реки Мойки. Предполагается, что выстрел был сделан из пневматического оружия.

Видео: Piter.tv

Теги: крепость орешек, лодка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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