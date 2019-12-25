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Стало известно, почему дети меньше страдают от коронавируса
Сегодня, 12:48
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Стало известно, почему дети меньше страдают от коронавируса

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Все дело в более активной иммунной системе.

Ученые из института Wellcome Sanger Institute и Университетского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, почему дети от коронавируса нового типа страдают меньше, чем взрослые. Статья опубликована в журнале Nature.

Как сообщили ученые, у малышей иммунная система более активна, поэтому от коронавируса они меньше страдают. Отмечается, что у детей более сильный врожденный иммунный ответ в дыхательных путях. Он характеризуется быстрым внедрением интерферонов, позволяет ограничить репликацию вируса на ранней стадии.

Интерфероны являются белками с сильной противовирусной активностью.

Ранее мы писали, что третья доза вакцины AstraZeneca эффективна против "омикрона". 

Фото: pixabay 

Теги: влияние коронавируса на детей, дети, пандемия коронавируса
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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