Стало известно, почему дети меньше страдают от коронавируса

Все дело в более активной иммунной системе.

Ученые из института Wellcome Sanger Institute и Университетского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, почему дети от коронавируса нового типа страдают меньше, чем взрослые. Статья опубликована в журнале Nature.

Как сообщили ученые, у малышей иммунная система более активна, поэтому от коронавируса они меньше страдают. Отмечается, что у детей более сильный врожденный иммунный ответ в дыхательных путях. Он характеризуется быстрым внедрением интерферонов, позволяет ограничить репликацию вируса на ранней стадии.

Интерфероны являются белками с сильной противовирусной активностью.

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