Стало известно, почему дети меньше страдают от коронавируса

Ученые из института Wellcome Sanger Institute и Университетского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, почему дети от коронавируса нового типа страдают меньше, чем взрослые. Статья опубликована в журнале Nature.
Как сообщили ученые, у малышей иммунная система более активна, поэтому от коронавируса они меньше страдают. Отмечается, что у детей более сильный врожденный иммунный ответ в дыхательных путях. Он характеризуется быстрым внедрением интерферонов, позволяет ограничить репликацию вируса на ранней стадии.
Интерфероны являются белками с сильной противовирусной активностью.
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Фото: pixabay
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