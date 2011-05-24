Стало известно, почему Шаца* включили в реестр иноагентов

Одна из причин - ведение аккаунтов в социальных сетях.

Минюст включил в список СМИ-иноагентов телеведущего, стендап-комика Михаила Шаца* за получение "иностранного финансирования". Шац* в апреле 2022 года вел мероприятие от Благотворительного фонда семьи Рыбаковых. Об этом рассказал адвокат Александр Передрук после заседания суда, где рассматривался иск Шаца* о признании незаконным внесение его 2 сентября 2022 года в реестр иноагентов.

Минюст внес в реестр "СМИ-иноагентов" Шаца* за ведение аккаунтов в социальных сетях, а также за участие в программе телеканала "Дождь"** (Минюст признал его иноагентом). Кроме того, он получал "иностранное финансирование" в виде гонорара за работу ведущим на мероприятии Благотворительного фонда семьи Рыбаковых.

По логике Минюста, поскольку российское юридическое лицо (благотворительный фонд) получает на свою уставную деятельность денежные средства от иностранных источников, любой перевод от них физическому лицу будет считаться "иностранным финансированием".

"Очень удобно получается — например, если ваш работодатель имеет иностранного контрагента (условно продает мебель за границу, то ваша зарплата — иностранное финансирование. Остаётся зарегистрировать хотя бы один аккаунт в любой социальной сети, написав в ней пост любого содержания, и с точки зрения закона есть все основания для признания вас "иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента", — отмечает Александр Передрук.

Ранее в пятницу Минюст внес девять человек в реестр СМИ-иноагентов.

Фото: Piter.tv

*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента