Стало известно об обнаружении взрывчатки в упавшем в Тульской области дроне

Раскрыты подробности о беспилотнике в Одоевском районе.

Telegram-канал SHOT сообщил о том, что во время обследования упавшего в Тульской области беспилотника специалисты нашли взрывчатку. Внутри дрона обнаружено порядка двух килограммов кумулятивных боеприпасов, которые предназначены для поражения броневых подвижных и стационарных мишеней. Ранее этот БПЛА был замечен на территории Одоевского района днем 19 марта. Беспилотник появился в поле, вдали от жилого сектора. На корпусе объекта отсутствовали какие-либо знаки ведомственной принадлежности или опознавательные знаки. Местные власти заверили граждан в том, что угрозы для безопасности населения и мирной инфраструктуры нет. Позже по социальным сетям распространились кадры с места инцидента. На них продемонстрировано как дрон лежит на земле. По предварительным сведениям, дальность полета этого БПЛА составляет около 600 километров.

В Пентагоне заявили, что США не просили у России извинений в связи с инцидентом с БПЛА.

Фото и видео: Telegram / SHOT