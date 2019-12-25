Стало известно о воровстве и безумии на первом рейве в СССР

Люди проходили мимо кассы и давали деньги охране за вход.

Диджей и один из организаторов первого и последнего рейва в СССР Gagarin Party Михаил Воронцов рассказал о воровстве и безумии на мероприятии. Беседа с ним вошла в документальный фильм "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х гг., опубликованный на YouTube.

По словам Воронцова, предварительной продажи билетов не было, поэтому организаторы не знали, сколько людей придет на мероприятие. По факту зрители проходили мимо кассы, доходили до линии охраны и там отдавали деньги за вход. Охрана была очень довольна, а организаторы остались в минусе.

Воронцов заявил, что сам рейв прошел хаотично и неорганизованно. "Общий градус безумия был на самом верхнем уровне", - отметил он.

Напомним, Gagarin Party состоялось 14 декабря 1991 года в павильоне "Космос" на ВДНХ за несколько дней до официального распада СССР.

Ранее мы писали, что Децл зарабатывал на продаже автографов сына Газманова в Чечне.

Фото: pixabay.com