Стало известно о новых акциях и мероприятиях в Ленобласти ко Дню Победы

Празднование 9 мая в регионе будет масштабней, чем в прошлом году

К традиционным мероприятиям, проводимым в годовщину победы в Великой отечественной войне, в Ленинградской области добавятся новые, и все вместе они пройдут в 2021 году с большим масштабом и размахом. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель Комитета по молодежной политике Ленобласти Марина Григорьева. Среди мероприятий, которые пройдут впервые - подарки ветеранам от автомобилистов-волонтеров. Под эгидой региональных и федеральных предприятий они смогут развести ценные подарки ветеранам области. В различных коворкингах проведут киноуроки для молодежи о событиях и героях ВОВ.

Более чем триста мест по всей области охватит акция "Георгиевская ленточка", а "Сад памяти" распространится до сорока девяти локаций, в которых участники смогут посадить деревья в память об участниках боевых действий. В Ленинградской области поздравлять ветеранов и помогать в различных акциях планируют более двух тысяч добровольцев из числа "Волонтеров победы".

Из числа мероприятий, составляющих основную программу празднования Дня Победы, следует отметить "Бессмертный полк", "Письмо Победы", "Окна Победы", субботники на местах военных захоронений и мемориалов. В этом году жители области могут принять участие в акции "Бессмертный полк" онлайн, загрузив фотографии воевавших против фашистов предков на официальном сайте проекта.

В течение продолжительных майских праздников многие торжественные события в Ленобласти уже приурочили к годовщине Великой Победы.

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