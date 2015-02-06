Стало известно, на каких площадках можно будет написать "Диктант Победы" в Петербурге

В проекте задействуют более 170 мест.

В Петербурге идет активная подготовка к "Диктанту Победы", который пройдет 3 сентября. Уже стало известно, на каких площадках можно будет написать работу. Так, акцию организуют Мариинском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа города.

Известно, что в проекте задействуют более 170 мест. Написать проверочную работу можно будет в Музее обороны и блокады Ленинграда, парке "Патриот" в Кронштадте, школах, вузах и библиотеках.

Как отметил глава ЗакСа Северной столицы Александр Бельский, у горожан появилась возможность вспомнить имена героев войны и важные даты в зданиях-свидетелях страшных событий.

Ранее на Piter.tv: Дворцовый мост засветится цветами российского флага 22 августа.

Фото: ВКонтакте / Диктант Победы