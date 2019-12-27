Этой зимой россияне чаще всего ездили в Петербург

На второй строчке расположились Нижний Новгород и Казань с отправлением из Москвы.

Петербург стал самым востребованным внутренним ж/д направлением этой зимой. Об этом сообщил портал Туту.ру.

Эксперты выяснили, куда чаще всего россияне ездили на поезде зимой. На второй строчке расположились Нижний Новгород и Казань с отправлением из Москвы. В Северную столицу оформили около 11% от всех билетов.

Что касается международных направлений, то 17% билетов приходятся на направления Москва – Минск, Санкт-Петербург – Минск. На втором месте – Москва – Киев, на третьем – Петербург – Хельсинки.

На развитие железной дороги в Петербурге потребуется около 600 миллиардов рублей.

Фото: Piter.TV