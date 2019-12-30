На развитие железной дороги в Петербурге потребуется около 600 миллиардов рублей

Специалисты планируют завершить работы к 2030 году.

Специалисты РЖД разработали концепцию модернизации железнодорожного узла в Петербурге. На её реализацию необходимо около 600 миллиардов рублей.

Согласно проекту, предлагается развитие грузового транспорта и пассажирского движения. Специалисты хотят выполнить план к 2030 году.

Отмечается, что большая часть финансов, вложенных в проект, уйдет на развитие пригородного и внутригородского транспорта. Около 37% инвестиций будет направлено на грузовое движение, а остальная часть будет разделена между другимми направлениями развития.

Часть денег на реализацию концепции, вероятно, выделят из федеральной казны —это около 40%. Остальные расходы разделит Санкт-Петербург и РЖД.

На окупаемость данного проекта понадобится около 25 лет.

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