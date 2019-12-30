Петербуржцы получат скидку в 50% на поезда дальнего следования

Она будет действовать до 20 февраля текущего года.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, скидка действует в рамках акции "Путешествуй зимой с выгодой". Её проводит АО "Федеральная пассажирская компания".

Петербуржцы смогут приобрести билеты на верхние места в купейных вагонах поездов дальнего следования со скидкой 50%. Но, стоит учесть, что акция распространяется не на все маршруты - в списке городов Петрозаводск, Псков, Мурманск, Белогород.

Полный перечень поездов можно найти на сайте ОАО "РЖД".

Ранее мы сообщили, что поезда из Петербурга в Москву изменят расписание в апреле.

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