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Стало известно, кто выступит на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга"
Сегодня, 15:45
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nadezhda_sib

Стало известно, кто выступит на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга"

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Из-за эпидемиологической обстановки фестиваль пройдет в формате трансляции по телевидению и в Интернете.

Организаторы раскрыли имена звезд, которые выступят на международном музыкальном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". Об этом рассказали "Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге".

Гостями музыкального события станут Григорий Лепс, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Дима Билан, группа Земляне, Николай Басков и другие. Ведущей вечера по-прежнему останется Елена Север. 

Фестиваль пройдет уже в 25-й раз, но в формате онлайн. Дата проведения пока неизвестна. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в конце августа в Петербурге пройдут фестивали красок и мыльных пузырей. 

Фото: wnfestival / Instagram 

 

 

Теги: музыкальный фестиваль, фестиваль белые ночи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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