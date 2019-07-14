Стало известно, кто выступит на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга"

Из-за эпидемиологической обстановки фестиваль пройдет в формате трансляции по телевидению и в Интернете.

Организаторы раскрыли имена звезд, которые выступят на международном музыкальном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". Об этом рассказали "Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге".

Гостями музыкального события станут Григорий Лепс, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Дима Билан, группа Земляне, Николай Басков и другие. Ведущей вечера по-прежнему останется Елена Север.

Фестиваль пройдет уже в 25-й раз, но в формате онлайн. Дата проведения пока неизвестна.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в конце августа в Петербурге пройдут фестивали красок и мыльных пузырей.

Фото: wnfestival / Instagram