Первое место в рейтинге заняла ирландская рок-группа U2, заработавшая в 2017 году 54,4 миллиона евро.

Стало известно, кто из музыкантов получает сегодня больше всех. Первое место в списке занимает ирландская рок-группа U2, которая заработала в 2017 году 54,4 млн евро. Рейтинг составлял американский журнал Billboard.

Второе место в списке досталось кантри-певцу Гарту Бруксу. За последний год он заработал 52,2 млн долларов. На третье строчке расположилась группа Metallica с ее 43,2 млн долларов. В первую десятку также вошли Бруно Марс (40,7 млн), Эд Ширан (31,3 млн), Леди Гага (29,7 млн), Билли Джоэл (29,2 млн) и другие.

Журналисты подчеркивают, что анализировали данные исключительно по американскому рынку.

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