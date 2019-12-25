Стало известно, кто из "Зенита" будет играть в матче с "Ахматом"

Игра стартует в 16:30.

Сегодня, 5 ноября, состоится матч "Зенита" с "Ахматом". Игра начнется в 16:30 по петербургскому времени на "Газпром Арене". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Играть за "Зенит" будут Кержаков, Сантос, Чистяков, Ловрен, Барриос, Караваев, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком и Сергеев. Своего часа на скамье запасных ждут Королёв, Иван, Круговой, Адамов, Алип, Сутормин, Ерохин, Бакаев, Мантуан, Кассьерра и Мостовой.

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Фото: Телеграм / ФК "Зенит"