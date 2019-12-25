Стало известно, кто достроит проблемный жилой комплекс "Ломоносовъ"

Достраивать третий и четвертый корпусы предстоит компании "Специализированный застройщик "Капитан".

В Смольном прошло очередное совещание губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства, на котором выбрали нового застройщика жилого комплекса "Ломоносовъ". Им стала компания "Специализированный застройщик "Капитан". Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Фото: пресс-служба Смольного

Первый корпус комплекса сдали еще в 2019 году. Второй корпус сдадут до конца этого года. Достраивать третий и четвертый корпусы будет ООО "Специализированный застройщик "Капитан". График завершения объектов ЖК "Ломоносовъ" будет размещен на сайте комитета по строительству. Взаимен город предоставит компании в аренду два земельных участка для строительства новых домов.

Фото: пресс-служба Смольного

Напомним, изначально за строительство жилого комплекса взялась компания "Петрострой", которая с 2016 года заключила договоры долевого участия с 1398 дольщиками. Как ранее сообщили в городской прокуратуре, часть денег была использована на другие цели, участникам долевого строительства был причинен ущерб на сумму свыше 920 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Главное фото: ВКонтакте/ Строительная компания ПЕТРОСТРОЙ