Стало известно, когда закончатся ремонтные работы на Фонтанной улице

На улице в Центральном районе укладывали асфальт.

Власти города оценили готовность ремонтных работ на Фонтанной улице. Стало известно, что они завершатся уже завтра, 6 августа.

С 23 июля там укладывали асфальт. Подрядчиком выступил ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Стоимость работ оценили в 7,5 млн рублей.

Власти отметили, что все работы выполнены на достойном уровне. Во вторник, 6 августа, завершится ремонт, а через две недели на участке появится дорожная разметка.

Для движения автотранспорта 5 и 6 августа Фонтанная улица будет закрыта.

Ранее Piter.TV сообщил о то, что участок Московского шоссе отремонтируют за 41,5 млн рублей.

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