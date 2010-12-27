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Участок Московского шоссе отремонтируют за 41,5 млн рублей
Сегодня, 10:26
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Cherepanov

Участок Московского шоссе отремонтируют за 41,5 млн рублей

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Дорогу от Софийского бульвара до реки Славянки закроют до 8-го августа.

В понедельник, 5 августа начался ремонт Московского шоссе в Пушкинском районе. Из-за него на дороге ограничат движение, сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Ограничения будут действовать до 8-го августа в поселке Тярлево, на Московском шоссе от Софийского бульвара до реки Славянки, включая перекрестки с ул. Чистякова и Железнодорожной ул.

Ремонтом займется ЗАО "Трест". Компании предстоит привести в порядок 31,74 тыс. кв. метров проезжей части. Стоимость работ оценили в 41,5 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что около ТРК "Варшавский экспресс" построят два жилых дома.

Фото: Pixabay

Теги: ограничения движения, пушкинский район, ремонт дорог, ремонт московского шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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