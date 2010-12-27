Участок Московского шоссе отремонтируют за 41,5 млн рублей

В понедельник, 5 августа начался ремонт Московского шоссе в Пушкинском районе. Из-за него на дороге ограничат движение, сообщил пресс-центр администрации Петербурга.
Ограничения будут действовать до 8-го августа в поселке Тярлево, на Московском шоссе от Софийского бульвара до реки Славянки, включая перекрестки с ул. Чистякова и Железнодорожной ул.
Ремонтом займется ЗАО "Трест". Компании предстоит привести в порядок 31,74 тыс. кв. метров проезжей части. Стоимость работ оценили в 41,5 млн рублей.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что около ТРК "Варшавский экспресс" построят два жилых дома.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )