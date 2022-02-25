Стало известно, когда в Петербурге стартует сезон проката электросамокатов и велосипедов

Ориентировочно, это произойдет в середине марта.

Сезон проката электросамокатов возобновится в Петербурге с наступлением тепла. Об этом рассказали в пресс-службе компании Whoosh, пишет 78.ru.

Ориентировочно, новый сезон стартует в середине марта. Whoosh увеличит количество электросамокатов в городе примерно в полтора раза. Если в прошлом году было около 6 тысяч самокатов, то в этом их станет 9 тысяч.

Примерно в эти же сроки в Петербурге возобновится прокат велосипедов, рассказали в компании SmartBike.

Ранее мы писали, что власти Петербурга повысили арендные ставки на городское имущество.

Фото: pexels.com