Стало известно, когда для посетителей откроются корпус Бенуа и Михайловский дворец

Другие здания Русского музея будут открыты позже.

Стало известно, когда откроются Михайловский дворец и Корпус Бенуа Государственного Русского музея в Петербурге. Это произойдет 15 июля.

Как сообщили в музее, все льготы для посетителей сохраняются, билеты можно приобрести только онлайн. Вход во дворцы Русского музея возможен только в масках, на входе посетителей ждет измерение температуры.

Обязательными условиями остаются соблюдение дистанции в 1,5 метра. Средства индивидуальной защиты можно будет приобрести при входе в музеи, как и воспользоваться антисептиками. Сеансы будут проходить каждые 20 минут и рассчитаны не более чем на 10 человек.

О будущей дате открытия Михайловского замка, Строгановского и Мраморного дворцов в Русском музее пообещали объявить дополнительно. В Михайловский сад можно будет пройти с 8 июля, в Летний сад – с 15 июля.

Ранее мы показали, как ГМЗ "Петергоф" открылся для посетителей. Нашей камере удалось заснять множество радостных лиц гостей парка.

Фото: Википедия