Стало известно, какое влияние медитация оказывает на мозг

Оказалось, что медитация ускоряет работу мозга.

Ученые из Бингемтонского университета провели исследование и выяснили, что медитация в течение двух месяцев способна ускорить работу мозга. Статья была опубликована в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие студенты возрастом до 20 лет. В течение двух месяцев они практиковали медитацию. Сеансы проводились по пять раз в день в течение 10-15 минут. После этого испытуемые записывали в дневник информацию о своем состоянии. Кроме того, в начале и в конце испытания все они прошли МРТ.

Выяснилось, что медитация приводит к более быстрому переключению между двумя общими состояниями мозга. Одно из предполагает сосредоточение на внешнем мире, а другое — выполнение задач, которые требуют повышенного внимания.

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