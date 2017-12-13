Родители юных петербургских акробаток обвинили школу в унижениях детей и навязывании религиозных практик

Спортшколу олимпийского резерва в Петербурга обвиняют в несоответствующем поведении к детям.

Родители детской спортивной школы Северной столицы возмущены введением в образовательную программу для детей такой тренировки как религиозные восточные практики. Петербуржцы не считают, что юные акробатки должны изучать медитацию. Также руководство учреждения обвиняют в финансовых нарушениях и унижении учащихся. Об этом заявила одна из матерей детскому омбудсмену по региону.

Претензии поступили в адрес спортшколы олимпийского резерва. Родители против принуждения детей в участии религиозных восточных практик. Сообщается, что родители одного из детей лично требовали от педагогов освободить ребенка от медитации и рисования мандалы, но им не пошли на встречу. За такое прошение девочку исключили из учебного заведения. Позже на методики обучения пожаловались еще несколько семей.

Тренировка другой юной спортсменки в школе обернулась для нее переломом грудины. Мать пострадавшей узнала о травме дочери только через день, ее не оповестили вовремя. После получения травмы ребенок посетил еще одну тренировку.

Теперь родители подготовили коллективное обращение к администрации района, чтобы разобраться с руководством спортшколы.

