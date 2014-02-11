Стало известно, какие жалобы поступают от петербуржцев по поводу частичной мобилизации

В первые дни проведения частичной мобилизации работать было сложно, потому что не хватало нормативных документов.

Каждый день на сайт уполномоченного по правам человека в Петербурге приходит по 8-10 письменных обращений, связанных с частичной мобилизацией. Кроме того, горожане задают вопросы в рубрике "вопрос – ответ" и уточняют информацию по телефону. Об этом сообщили на портале "Петербургский дневник".

По словам омбудсмена Светланы Агапитовой, в основном жалобы касаются возраста призывников и состояния здоровья мобилизованных. Очень многие говорят, что у военнослужащих есть хронические заболевания, но сдать анализы и пройти обследования они не успели. Отметим, что если человек уже уехал в воинскую часть, то там он может подать рапорт о состоянии здоровья, приложить справки.

Омбудсмен добавила, что в первые дни проведения частичной мобилизации работать было сложно, потому что не хватало нормативных документов. Сейчас же эта проблема постепенно решается.

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Фото: Piter.tv