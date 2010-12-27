С начала года на станциях подземки нашли 1976 предметов.

Стало известно, какие вещи петербуржцы теряют в метро чаще всего. Об этом 78.ru рассказали в пресс-службе петербургской подземки.

С начала года на станциях метрополитена нашли 1976 предметов, оставленных забывчивыми горожанами. Представители подземки уточнили, что в это число входят случаи, когда пассажиры обращались с просьбой вернуть вещи, которые выронили в пути или забыли.

Оказалось, что чаще всего горожане забывают на станциях или в вагонах поездов сумки и пакеты. Однако сотрудники метрополитена порой находят совсем необычные вещи, например, флейту, скрипку в футляре, палки для скандинавской ходьбы, а также мультиварки и чайники. С начала года пассажирам вернули 1282 забытых вещи.

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