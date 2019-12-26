Стало известно, какие компании выбраны для разработки концепции "Тучкова буяна"

Финалистов оказалось восемь.

В Петербурге определились с разработчиками ландшафтно-архитектурной концепции парка "Тучков буян". 4 февраля в комитете по градостроительству и архитектуре назвали восьмерых финалистов конкурса, передает корреспондент Piter.TV.

Среди победителей оказались петербургские бюро "Хвоя" и "Студия 44", архитектурные бюро JV VOGT + HERZOG DE MEURON, Agence Ter, Michel Desvigne Paysagiste, Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma and Associates и Praxus. В качестве жюри выступили отечественные и зарубежные архитекторы, урбанисты, историки.

Всего на конкурс подали более 200 заявок из 50 стран, 59 из них оказались российскими, 23 – петербургские. Участники получат по 60 тысяч долларов взамен на возможность использовать их разработки при непосредственном создании парка. Тройка финалистов получит дополнительное денежное вознаграждение. Отмечается, что выбор финалиста пройдет в конце мая, а итоги конкурса огласят в июньском международном экономическом форуме.

Ранее мы писали, что пространство "Тучков буян" станет новым историческим районом Петербурга.

Фото: А.Кудрявцева / wikimapia.org