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Стало известно, какие коммуналки в Петербурге будут расселять в первую очередь
Сегодня, 14:17
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Alena_Zinovieva

Стало известно, какие коммуналки в Петербурге будут расселять в первую очередь

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Деньги будут направлять туда, где в результате будет получаться отдельная квартира.

В Петербурге утвердили изменения в программу расселения коммунальных квартир. Они позволят расселить как можно больше коммуналок с наименьшими затратами. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил председатель Жилищного комитета Виктор Борщёв.

По словам чиновника, деньги в первую очередь будут направлять туда, где в результате будет получаться отдельная квартира. Кроме того, многонаселенные квартире не будут расселять быстрее малонаселенных – все горожане получат равные возможности.

Сегодня в Петербурге около 65 тысяч коммуналок. В этом году планируется расселить около 700 из них.

Ранее мы писали, что на строительство молодежного ЖК в Парголово потратят 2,2 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: коммунальная квартира, расселение
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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