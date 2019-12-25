Стало известно, какие коммуналки в Петербурге будут расселять в первую очередь

Деньги будут направлять туда, где в результате будет получаться отдельная квартира.

В Петербурге утвердили изменения в программу расселения коммунальных квартир. Они позволят расселить как можно больше коммуналок с наименьшими затратами. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил председатель Жилищного комитета Виктор Борщёв.

По словам чиновника, деньги в первую очередь будут направлять туда, где в результате будет получаться отдельная квартира. Кроме того, многонаселенные квартире не будут расселять быстрее малонаселенных – все горожане получат равные возможности.

Сегодня в Петербурге около 65 тысяч коммуналок. В этом году планируется расселить около 700 из них.

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