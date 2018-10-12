Стало известно, как сухопутные птицы пролетают сотни километров над океаном без отдыха

Оказалось, что все дело в воздушных потоках.

Ученые из Института животных Макса Планка провели исследование и выяснили, как сухопутным птицам удается пролетать сотни километров над океаном без отдыха. Дело в том, что такие птицы не могут садиться на воду для перерыва. Результаты исследование опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Так, ученые использовали маячки для того, чтобы выяснить, как птицы перемещаются. Орнитологи проанализировали таким образом 112 пересечений моря, совершенных птицами нескольких видов в течение девяти лет. Эти данные были сопоставлены с метеорологическими наблюдениями, а также с картой воздушных потоков. Оказалось, что для птиц большую роль играет наличие попутного ветра. Чем сильнее температура моря превышает температуру воздуха, тем более мощные образуются восходящие воздушные потоки. Именно с ними оказался связан выбор маршрута, так как идущий вверх воздух позволяет меньше махать крыльями, то есть много энергии птицы не затрачивают.

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