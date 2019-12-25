Эксперт рассказал о слежке через камеры смартфонов

Несанкционированный доступ к микрофону, камере, геолокации, файлам, переговорам – это не выдумка, а реальность.

Ситуации с утечкой важной информации, в том числе, записей разговоров и фотографий пользователей смартфонов встречаются нередко, а шансы избежать таких атак зависят от уровня желающего покуситься на ваши личные данные. Об этом агентству "Прайм" сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.

Александр Тимофеев рассказал, что несанкционированный доступ к микрофону, камере, геолокации, файлам, переговорам – это не выдумка, а реальность. В первую очередь доступ к телефону можно получить с помощью вредной программы, которая маскируется под что-то полезное. Это ПО просто копирует данные на внешний носитель, записывает разговоры через микрофон и камеру. Такой уровень доцент назвал кустарным.

Следующий уровень — оборудование и программное обеспечение сотового оператора или интернет-провайдера. Обычно провайдер не имеет доступа к данным, но многие данные на нем хранятся долгое время (по законодательству). Вот эти данные и могут стать мишенью хакерской атаки.

Наконец, есть уровень производителя. Его возможности практически неограничены, вплоть до дистанционного необратимого отключения устройства.

Александр Тимофеев отметил, что полностью исключить перехват данных при использовании электронных систем связи можно лишь путем полного шифрования всех входящих и исходящих информационных потоков. Остальным просто нужно соблюдать осторожность при передаче тех или иных данных.

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Фото: Piter.TV