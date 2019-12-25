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Российские пользователи iPhone с 4 мая увидят рекламу при поиске приложений
Сегодня, 8:51
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nastya960

Российские пользователи iPhone с 4 мая увидят рекламу при поиске приложений

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Теперь российские разработчики могут продвигать свои продукты в онлайн-магазине.

Компания Apple сделала очередной шаг навстречу пользователям и разработчикам в России, обновив  условия использования рекламной платформы Apple Search Ads для онлайн-магазина приложений App Store.

Теперь российские разработчики могут продвигать свои продукты в онлайн-магазине. Рекламируемые сервисы и приложения станут видны в самом верху поисковой выдачи, они будут выделены голубым фоном и пометкой Ad (Объявление).

То есть Россия вошла в список более 50 стран, где доступна Apple Search Ads. Российские пользователи увидят рекламу  4 мая. Однако, разработчики уже получили доступ к предложениями по рекламным кампаниям.   

Apple в 2021 году выпустит большой iPhone SE.

Фото: Apple

Теги: apple, iphone
Категории: Лента новостей, Новости России,

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