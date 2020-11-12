Стало известно, как изменится приемная кампания в вузы Петербурга

Студенты смогут подать документы в пять вузов, в каждом до десяти направлений.

В среду, 14 апреля, председатель Совета ректоров вузов Петербурга и области Алексей Демидов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил об изменениях в приемной кампании этого года.

Теперь вузы сами смогут устанавливать количество направлений подготовки, куда абитуриент может подать документы одновременно для участия в конкурсе. Напомним, что до этого желающие могли подать документы в пять вузов, а там – на три специальности максимально. Теперь абитуриенты смогут подать документы на десять направлений, в зависимости от учебного заведения.

Помимо этого расширят перечень вступительных испытаний: может появиться третий экзамен для каждого по выбору.

Например, до этого года абитуриент должен был сдавать русский язык, математику и физику. С этого года — русский, математику, а на выбор — физику или информатику. В одном конкурсе могут участвовать все абитуриенты как с физикой, так и с информатикой пояснил Демидов.

30 июля зачислят победителей олимпиад, целевиков, поступающих в рамках особых квот; 5 августа зачислят участников общего конкурса. Если все бюджетные места не успеют заполнить, откроют дополнительный прием. Подать документы можно лично, онлайн через систему вуза, через госуслуги и по почте.

Теперь ФИО поступающих не будут публиковать в конкурсных списках, вместо этого будет либо СНИЛС, либо номер, присвоенный вузов. Обновлять списки будут пять раз в день.

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