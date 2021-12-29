Стало известно, как будут учиться школьники с 2 февраля

Потехина подчеркнула, что итоговое сочинение в 11 классах пройдёт в соответствии с федеральным календарем 2 февраля: для него будет сделано исключение.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала, что на полторы недели переходят на дистанционный формат студенты колледжей, а также все школьники 7-11 классов переводятся на удаленный формат обучения – с 2 до 13 февраля. Об этом она рассказала на своей странице во "Вконтакте".

Как рассказала Потехина, дополнительное образование в школах в очном формате также сохранится только для 1-6 классов при условии, что дети из разных классов не будут в кружках пересекаться. Младшие школьники продолжат учиться в условиях четкого соблюдения санитарных правил: если в классе есть заболевший – класс уходит на недельный карантин.

Потехина подчеркнула, что итоговое сочинение в 11 классах пройдёт в соответствии с федеральным календарем 2 февраля: для него будет сделано исключение, поскольку это неотъемлемый этап подготовки к ЕГЭ.

Региональный этап чемпионата WorldSkills олимпиады также состоится с соблюдением всех правил. Она добавила, что пандемия развивается таким образом, что без разрыва контактов сегодня не обойтись.

Ранее несовершеннолетним запретили посещать ТЦ и кафе до 13 февраля в Петербурге.

Фото: pexels

