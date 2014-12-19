Стало известно, как будут работать льготные аптеки на майских праздниках

30 апреля, а также 7 и 8 мая будут работать только дежурные аптеки с 10 до 18:00.

В Комздраве Петербурга рассказали, как будут работать льготные отделы АО "Петербургские аптеки" на майских праздниках. Известно, что с 4 по 6 мая все аптеки будут работать в привычном режиме. 1, 2, 3, 9 и 10 мая выходные дни.

30 апреля, а также 7 и 8 мая будут работать только дежурные аптеки с 10 до 18:00. К ним относятся аптека № 162 на проспекте Энгельса, 69, аптека № 233 на Бухарестской улице, 114, аптека № 33 на улице Восстания, 30/7, аптека № 46 на улице Бонч-Бруевича, 5/10.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге продлили льготное лекарственное обеспечение людей с болезнями сердца.

Фото: Pexels