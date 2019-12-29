Стало известно, как будет выглядеть экранизация игры Monster Hunter

В сети появились постеры к фильму Monster Hunter, основанному на одноименной компьютерной игре. Главные роли в фильме сыграют Милла Йовович и Тони Джаа. Режиссером станет Пол У. С. Андерсон ("Обитель зла")
Премьера картины запланирована на сентябрь 2020 года. Центром сюжета станет жизнь вселенной, населенной монстрами. В нее попадает военная, которой предстоит закрыть портал в потусторонний мир.
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер музыкального фильма "Каверы" с Дакотой Джонсон.
Видео: Youtube / Monster Hunter
Фото: Instagram / monsterhuntermovie
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