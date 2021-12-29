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В Петербурге готовят 21 купель для крещенских купаний
Сегодня, 19:03
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В Петербурге готовят 21 купель для крещенских купаний

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Купели расположатся в 10 районах города.

В канун Крещения Господня, 18 и 19 января, в Петербурге оборудуют 21 купель для крещенских купаний. За безопасностью будут следить сотрудники спасательных и медицинских служб. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.  

Петербуржцам напомнили о ряде правил, которые необходимо соблюдать перед купанием. Петербуржцам стоит воздержаться от употребления алкоголя, а также необходимо сделать физическую разминку. Людям с недомоганием и/или с хроническими заболеваниями, а также тем, кто переболел COVID-19, лучше воздержаться от погружения в прорубь.  

При посещении мест крещенских купаний необходимо соблюдать установленные в городе эпидемические правила безопасности, в частности, придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании очереди. 

Сами купели расположатся в 10 районах города. С полным списком мест можно ознакомиться здесь. 

В Ленобласти готовят 28 купелей для крещенских купаний.

Фото: pixabay.com

Теги: крещение, купели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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