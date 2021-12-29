Стало известно, что по программе развития села 8 млн россиян улучшили условия жизни

На 2022 год в бюджете заложено 40,7 миллиарда рублей. Они пойдут на проекты по благоустройству, созданию комфортной среды для жизни и работы на сельских территориях и субсидирование ранее выданных кредитов по сельской ипотеке.

За два года были улучшены условия жизни восьми миллионов человек, которые проживают в сельских населенных пунктах по программе комплексного развития сельских территорий. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в беседе с телеканалом "360".

По словам Абрамченко, программа позволяет улучшить ситуацию с жильём, инфраструктурой, образованием и здравоохранением на селе, выровнять уровень жизни городского и сельского населения. За два года улучшены условия жизни восьми миллионов человек, проживающих в 6,5 тысячах сельских населенных пунктов. Это 22% сельского населения нашей страны.

Так, за 2021 год были созданы и модернизированы 171 школа и детский сад, 165 объектов коммунальной инфраструктуры, 152 объекта культуры, 56 спортивных объектов, 42 объекта здравоохранения. Кроме этого, в 76 субъектах были успешно реализованы 3600 проектов по благоустройству.

Отмечается, что активнее всего в программу включились такие регионы, как Якутия - 69 проектов, Чувашия - 37, Татарстан - 35, Хакасия и Краснодарский край по 34.

На программу всего направили 39,7 млрд рублей, а в 2021 году на сельскую ипотеку и инфраструктуру выделили 10,7 млрд рублей. За прошлый год было выдано кредитов по низкой ставке в 3%, а сумму более 98 миллиардов рублей, что позволило улучшить условия проживания 51-й тысяче семей, а всего за два года — 96 тысячам семей.

Как рассказала Абрамченко, на 2022 год в бюджете заложено 40,7 миллиарда рублей. Они пойдут на проекты по благоустройству, созданию комфортной среды для жизни и работы на сельских территориях и субсидирование ранее выданных кредитов по сельской ипотеке.

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Фото: pexels