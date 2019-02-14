Стало известно, чего хотят женщины на 14 февраля

Больше всего покупаются цветы и конфеты, а также украшения.

Стало известно, чего хотят женщины на День Святого Валентина. Цветы и украшения стали лидерами в списке желаний. А вот салоны красоты в этот день не получают ажиотажного спроса. Об этом заявили аналитики из IT-компании "Эвотор", которые проанализировали данные 600 тысяч чеков. Специалисты проверили показатели онлайн-касс в магазинах и салонах по стране за прошлый год.

В день 14 февраля продается в 5 раз больше букетов, чем в среднем за день на предыдущей неделе. Растет число продаж цветов 13 и 15 февраля (на 20-40%). Стоимость букетов в России при этом растет незначительно. В среднем букет в 2020 году обойдется в 885 рублей. Жителями Москвы и Петербурга за него придется отдать больше - в пределах 2000 и 1110 рублей.

Также в День Всех Влюбленных растут продажи ювелирных изделий. В 2019 году реализовано в полтора раза больше украшений за день, чем в среднем за обычные сутки. Однако пик пришелся на 15 число. Количество чеков возросло в 2,2 раза.

Ранее влюблённые в книги: 14 февраля в библиотеках Петербурга пройдёт необычная акция.