Влюблённые в книги: 14 февраля в библиотеках Петербурга пройдёт необычная акция

Участие в ней принимают три библиотеки.

14 февраля в Петербурге устроят День книгодарения.

Сразу три библиотеки города поддержали идею "Дня влюблённых в книги". Каждый желающий может прийти за подарком для себя или близких, а также сам сделать кому-то приятное, вручив книгу незнакомцу.

В акции принимают участие: Библиотека братьев Стругацких, ул. Типанова, д. 26, библиотека Друзей, Московское ш., д. 2, ЦДБ им. С. Я. Маршака, ул. Бассейная, д. 45 (15 февраля).

Ранее мы сообщили. что петербуржцы могут обменять счастливые билеты на шоколадные.

Фото: Pixabay