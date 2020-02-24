Стало известно, что дарили президенту США в 2018 году

Информацию приводит ТАСС со ссылкой на перечень подарков, полученных американскими чиновниками в 2018 году.

Информация о подарках, которые получал президент США в 2018-м году, появилась в СМИ. По информации американских властей, в этом году от президента России Владимира Путина Дональд Трамп получил в подарок коллекцию из 12 серебряных монет, посвященную чемпионату мира по футболу-2018 в России. Она была подарена 19 августа 2018 года и оценена в 1,5 тысячи долларов.

Также в РИА "Новости" отметили, что самым дорогим подарком был признан сервиз из фарфора, подаренный первой леди США Мелании Трамп от эмира Катара. Президент Франции Эммануэль Макрон подарил американскому коллеге сумку для гольфа Louis Vuitton, а глава Канады Джастин Трюдо отправил американскому лидеру мраморную статуэтку. В свою очередь, от президента Нигерии Мухаммад Бухари Трамп получил ковер для приема пищи на полу с подушками.

Видео: Youtube / Правительство России, The White House