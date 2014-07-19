Названы самые популярные товары у петербуржцев в период локдауна

Чаще всего жители города покупали товары для дома.

В период локдауна, который действовал в Петербурге с 30 октября по 7 ноября, жители города на 46% чаще стали интересоваться товарами для дома. Спрос на услуги мастеров для сборки и ремонта мебели вырос на 9%. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Lamoda и YouDo.

Во время нерабочих дней петербуржцы потратили на товары для дома на 38% больше денег, чем за аналогичный период ранее. Наибольшим спросом пользовалась кухонная утварь (+123%), коврики для дома (+93%) и кухонный текстиль (+91%). Самыми популярными товарами стали сервировочные салфетки, скатерти и наборы кухонных полотенец.

Кроме того, петербуржцы активно покупали ароматические свечи, органайзеры для хранения вещей, одеяла и покрывала, контейнеры для хранения продуктов.

Ранее мы писали, что в Петербурге насчитывается 63% компаний, в которых сотрудники работают удаленно.

Фото: pexels.com