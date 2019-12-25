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В Петербурге насчитывается 63% компаний, в которых сотрудники работают удаленно
Сегодня, 17:18
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В Петербурге насчитывается 63% компаний, в которых сотрудники работают удаленно

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В городе зафиксировали 6,8% вакансий на удаленке.

В Петербурге насчитывается 63% компаний, в которых сотрудники работают удаленно. Такие данные привели аналитики сервиса SuperJob. 

В конце октября аналитики проверили опрос, в котором приняли участие 500 респондентов. Так, 33% опрошенных рассказали, что сотрудников перевели на удаленку из-за пандемии. Еще 37% респондентов рассказали, что сотрудники работают на удаленке на постоянной основе. И 37% петербуржцев заявили, что в компании нет сотрудников, работающих на удаленке.

В сентябре было 59% компаний, где сотрудники работали удаленно. После объявления нарабочей недели число компаний выросло до 63%. 

Ранее стало известно, что только 14% петербуржцев с высшим образованием работают по специальности.

Фото: pexels.com

Теги: компании, сотрудники, удалёнка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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