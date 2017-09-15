Стало известно, что РЖД запустит поезда из Йошкар-Олы в Петербург

Со вторника, 28 декабря, РЖД запускает пассажирские поезда из Йошкар-Олы в Петербург через Нижний Новгород. Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказали в пресс-службе компании.
Как написали в сообщении, беспересадочная группа вагонов (один купейный и два плацкартных вагона) начнет курсировать из Йошкар-Олы в Петербург с 28 декабря. Поезда будут ходить через день, среди их остановок: Арзамас, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль и другие города.
Добавим, что специалисты при необходимости проработают маршруты для включения в график в 2022 году.
Ранее Путин поручил Мишустину заняться вопросами, поднятыми на пресс-конференции. Он попросил коллег заняться темой преодоления последствий аварии ТЭЦ в Бурятии и помочь РЖД с расширением пассажирского межрегионального железнодорожного сообщения в республике Марий Эл.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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